أحمد حاتم يدخل موسوعة غينيس بالرياضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان الشب أحمد حاتم أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ولكن عن طريق الرياضة وليس الفن، حيث جاءت مشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة لسباق التتابع 50× 100 متر حرة، ليستطيع هو وفريقه أن يحطموا الرقم القياسي في هذا السباق، والذي تنظمه Spoctane بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي نيو جيزة الرياضي.

وشارك في المنافسة، سباق 50 متر حرة تتابع، فريق مكون من 100 سباح من مدن مصر المختلفة، واستطاع أن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب السباحة الانجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، بينما حققه المنتخب المصري في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يذكر أن أحمد حاتم أعلن عن امتلاكه مواهب ومهارات متعددة، على رأسها السباحة، والتي اعتاد أن يحقق فيها بطولات عديدة منذ طفولته، وتأتي مشاركته في هذه البطولة بالتزامن مع عرض أحدث أعماله وهو الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! مع الفنانة منة شلبي، والذي يُعرض حالياً على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة.

ومن أحدث أعماله المنتظر عرضها قريباً مسلسل “شقة ستة” بطولة روبي وإخراج محمود كامل ، وفيلما “قمر 14″ للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عدداً كبيراً من النجوم، و”عروستي” الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي “السرب”، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.