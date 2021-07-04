لم يعرفه الجمهور.. أحمد السقا بوزن زائد في أحدث ظهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر الفنان أحمد السقا بشكل مختلف خلال إجازته الصيفية التي يقضيها حالياً في الساحل الشمالي، والتقى عدداً من النجوم وحرص على التقاط الصور معهم.

وحرص الفنان شريف منير على توثيق لقائه بالسقا والشيف علاء الشربيني والنائب طلعت السويدي، ونشر صورة تجمعهم معاً داخل إحدى السيارات من المصيف عبر “إنستغرام”.

ولم يتعرف الجمهور والمتابعون في البداية إلى السقا، الذي ظهر بشكل مختلف وهو يرتدي نظارة شمسية ومطلقاً لحيته، كما بدت عليه زيادة واضحة في الوزن.

يشار إلى أنّ السقا شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “نسل الأغراب”، وشاركه البطولة أمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش… من تأليف وإخراج محمد سامي.