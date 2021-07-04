شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك كل فترة تريند أخرها بسبب البوركينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة المعتزلة حنان ترك، كل فترة على السوشيال ميديا من حين لأخر ورغم اختفائها إلا أنها تتصدر التريند ويتحدث عنها الجميع بسبب صورتها أو تغريدتها التي تكتبها.

والأيام الماضية تصدرت حنان ترك تريند البحث على جوجل بعدما نشرت النجمة منة شلبي صوره تجمعها بها لتعبر عن إشتياقها لها حيث قالت " وحشتينى أوى ودايما فى القلب ياحب " وسرعان ماقامت حنان بالرد عليها قائلة " حبيبتى يامنجو وحشتينى ربنا يباركلك فى ماما وفى صحتها ويسعد قلبك "

حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على جوجل بسبب البوركينى

وتتصدر حنان ترك التريند اليوم الأحد بعد أن شاركت محبيها وجمهورها، صورًا من الوقت الممتع التى تقضيه فى الاستمتاع بالإجازة والمياه والصيف.

وظهرت الفنانة حنان ترك فى صورة نشرتها عبر خاصية الاستورى فى حسابها بإنستجرام، وهى ترتدى البوركينى، فيما أطلت بابتسامة عريضة زينت وجهها، كما نشرت فيديو وهى تستمتع بوقتها فى الألعاب المائية حيث كانت تلعب مع أبنائها فى المياه.



حنان ترك



حنان ترك

الأخت تريز أخر أعمال حنان ترك قبل الإعتزال

وقررت الفنانة المعتزله حنان ترك الإعتزال نهائيا بعد أن قدمت مسلسل " الأخت تريز " ليكون أخر عمل لها على شاشة التلفزيون وذلك من خلال برنامج " أنا والعسل " الذى كان يقدمه نيشان وأعلنت أعتزالها من خلال مكالمة هاتفية له على الهواء بعد استضافتها فى البرنامج وأرجعت السبب فى ذلك الصراع التى كانت تعيشه بين التمثيل والحجاب .