شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يجسد شخصية مطرب مهرجانات فى فيلم "زومبى على جنبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان على ربيع في فيلم "زومبى على جنبى" شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية مع فريق العمل الذى يشارك في بطولته كل من الفنان أشرف عبدالباقى وحمدى المرغنى وكريم عفيفى وهاجر أحمد وشيماء سيف، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة وهو من تأليف أمين جمال ومن إخراج عمرو صلاح .

وعرض للفنان على ربيع مسلسل "أحسن أب" فى موسم شهر رمضان الماضى الذى ينتمى لنوعية الـ15 حلقة، من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.

ودارت أحداثه حول "مختار" لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

وكانت أخر أعمال على ربيع السينمائية فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التونى وشارك فيه مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد، كما ظهر ضيف شرف فى فيلم "أحمد نوتردام" الذى يعرض حالياً فى السينمات للنجم رامز جلال.