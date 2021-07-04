شريف منير ومصطفى خاطر يحضران العرض المسرحي "جريمة في المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان شريف منير، والفنان مصطفى خاطر، على حضور العرض المسرحي "جريما في المعادي"، إخراج الفنان أشرف عبدالباقي والتي تعرض على مسرح الساحل.

ونشر "عبدالباقي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لخاطر ومنير وسط المشاهدين، وعلق: "نورني إمبارح أصحابي وحبايبي شريف منير ومصطفى خاطر في أول ليلة عرض على مسرح الساحل".

بينما علق الفنان شريف منير قائلا: "عرض ممتع وكوميديا راقية، جيل جديد مبشر بالخير".

العرض المسرحي "جريمة في المعادي.. مسرحية كلها غلط" بطولة مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي.