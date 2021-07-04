خاص| "وصفهم بالوحوش".. تعرف على فريق عمل أحدث أغاني مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أستنوا مفاجأة.. قريبًا غنوة جامدة جدًا مع الأساتذة الوحوش دول.. المرة الجاية هعرفكم دول جامدين قد إيه في المزيكا"، عبر صفحته في موقع "إنستجرام" شوق الفنان مصطفى قمر جمهوره لأحدث أغانيه، ونشر مقطع فيديو مع صناعها "الأساتذة الوحوش" حسب قوله، فمن هم؟.

الفنان حماده العطيفي "عازف الباص جيتار" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، تحدث عن الفريق وقال: "الفريق اسمه just jazz Band، ويضم 4 فنانين، وهم عازف البيانو رشاد فهيم ( خريج جامعة بيركلي بالولايات المتحدة الامريكية، تخصص موسيقى الجاز، وعزف مع فرق الجاز ميوزك في أمريكا لفترة طويلة، وعاد إلى مصر، وقام بالتدريس وتخرج على يده كثير من أمهر عازفي البيانو في مصر، وعازف الدرامز قدري نصر الدين (خريج أكاديمية الفنون - معهد الكونسرفتوار، وهو من عائلة فنية شهيرة معروفة بين فرق وعازفي الموسيقي الغربي، ويعزف على آلة الدرامز منذ أكثر من اربعين عام، وعزف مع أكبر فرق الموسيقى الغربي في مصر وقام بتدريس آلة الدرامز، ومن أشهر تلامذته الفنان شريف منير، وثالث الأعضاء عازف الساكسفون د.عمرو الزنفلي، وهو أستاذ بروفيسور في آلات النفخ في كلية التربية الموسيقية بالزمالك، وتخرج على يده أجيال من الفنانين ومدرسي الموسيقى في مصر ، وانا حمادة العطيفي "العضو الرابع في الفريق" الحمد لله أعد من أمهر عازفي الباص جيتار لموسيقى الجاز في مصر، وقمت بالعزف مع كثير من الفرق الغربي، وعضو في جمعية الثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية، وأدرس حاليا مشروع تأسيس معهد خاص لموسيقى الجاز في السعودية مع مجموعة من الفنانين السعوديين".

وعن التعاون مع الفنان مصطفى قمر، قال: "الفنان مصطفى قمر كما هو معروف عاشق للعزف على الجيتار، خاصة موسيقى الجاز وما يميزها من مساحات ارتجال تبرز إبداع العازف، ومن هنا جاءت فكرة تقديم الأغنية مع الفريق، إذ جمعتنا جلسة بعد اللقاء الذي تحدث عنه، وتم الإتفاق على أن تتولى التوزيع الموسيقي، بعد إنتهاء "قمر" من وضع اللحن".

ونشر قمر، صورة تجمعه بصناع الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استنوا مفاجأة.. قريبًا غنوة جامدة جدًا مع الأساتذة الوحوش دول.. المرة الجاية هعرفكم دول جامدين قد إيه في المزيكا".

الفنان مصطفى قمر طرح مؤخرا أغنية "زحمة الأيام"، مع النجوم حميد الشاعري، هشام عباس، وإيهاب توفيق، وهي من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع وفواصل موسيقية نديم الشاعري، توزيع وتريات أحمد الموجي، عود إسلام أبتي، جيتار محمود جليليو، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وإنتاج CAMP.