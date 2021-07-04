"حبي الأول".. سبب غياب هاني سلامة عن السينما منذ 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل النجم هاني سلامة، اليوم الأحد، بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 4 يوليو 1977.

هاني سلامة درس في الكويت نظرا لظروف عمل والده، ثم انتقل للقاهرة بعدما التحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر بالمعادي، وكان دخوله إلى عالم التمثيل عن طريق الصدفة عندما تقدم إلى شركة مصر للأفلام العالمية لمالكها المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، حينما أعلنت عن طلب وجوه جديدة، وأجريت له عدة اختبارات أمام الكاميرا، وبدأ مشواره من خلال دور "عبد الله" في فيلم "المصير" عام 1997.

في عام 1999 بدأ مشواره كبطل سينمائي من خلال فيلم "الآخر" مع نبيلة عبيد، حنان ترك، لبلبة، محمود حميدة، وعزت أبو عوف، ومنه إلى تقديم دور النجومية في العديد من الأفلام، وهي: "العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، إزاي البنات تحبك، حالة حب، ويجا، خيانة مشروعة، أنت عمري، الأولة في الغرام، الريس عمر حرب، السفاح".

والمفارقة أنه منذ تقديمه آخر أفلامه "واحد صحيح" عام 2011، ابتعد هاني سلامة تماما عن السينما واتجه للدراما التليفزيونية بأعمال منها: "الداعية، نصيبي وقسمتك، طاقة نور، فوق السحاب، قمر هادي"؛ وكشف عن سبب ذلك في فيديو نشره في مايو 2021 عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وقال سلامة خلال الفيديو: "طبعا السينما بالنسبة لي هي حبي الأول، بقالي تقريبا 10 سنين مش بعمل سينما، زي ما أنتوا عارفين كان في ظروف حاصلة في البلد، وظروف إنتاجية، وحال السينما كان حالها مش ولا بُد، وكمان في شوية أفلام متمتش للأسف".

أضاف: "أنا وحشاني السينما، السينما بالنسبة لي هي البريق الأهم في الشغلانة، عموما في كلام عن مشاريع سينمائية قادمة، وإن شاء الله أرجع للسينما قريبا، ده اللي أنا منتظره واللي بتمناه، وإن شاء الله قريبا يكون ليّا أعمال سينمائية جديدة".

وعن تمنيه العودة بعمل رومانسي مثل فيلمه مع منة شلبي ونيللي كريم "أنت عمري" عام 2005؛ قال: "طبعا، أنت عمري من الأفلام اللي بحبها أوي، وأثر جدا مع الناس، وعاش مع الناس لفترة طويلة، أتمنى يكون في سيناريو مكتوب حلو زي (أنت عمري) ونعمله سواء سينما أو تليفزيون، لكن نفسي يكون في السينما لأن السينما وحشاني جدا".

يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل "بين السما والأرض والذي عُرض في رمضان 2021، مع النجوم: دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.