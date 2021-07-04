فيديو – مايا دياب تسقط على المسرح في لحظة “ممتعة ومؤلمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوات ترصد كواليس التحضيرات وتصوير استعراضها الضخم “إكسبلور” Xplore الذي استغرق نحو 26 ساعة داخل استوديو مجهّز في بيروت، وتخلّله العديد من المواقف المؤثّرة واللحظات الطريفة، من بينها لقطات ترصد سقوطها على المسرح.

وقالت مايا دياب تعليقاً على مقطع مصوّر تركب فيه عجلة ذكية من طراز “هاف بورد”: “هناك أمر ممتع ومؤلم دائماً خلال التصوير”.

وقدّمت مايا دياب في الحفل مجموعة من أجمل أغنياتها بقالب فني جديد ومبتكر، إلى جانب ديكورات ضخمة وإطلالات متنوّعة ووصلات استعراضية من تصميم هادي عواضة، وذلك بعد تحضيرات استغرقت نحو شهرٍ كامل مع فريق عمل يضم أكثر من 80 محترفاً ومحترفة.

وأطلقت خلال الحفل أغنيتها الجديدة “أحلى كلام” باللهجة المصرية، وهي من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة.

وشهد الحفل ظهوراً لشخصية “سوبر مايا” التي كشفت عنها مايا دياب أخيراً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلنةً أن “ثمة مفاجآت تتعلّق بتلك الشخصية في المستقبل، إذ لن يقتصر دورها على الحفل وحسب”.