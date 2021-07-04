عمرو يوسف يمازح جمهوره: “مانغو للبيع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازح الفنان عمرو يوسف جمهوره على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، حيث نشر صورة له أثناء قضائه إجازته بالساحل الشمالي، وظهر في الصورة وهو يمسك بطبق به حبات مانجو ويعرض بيعها للجمهور بالواحدة. وكتب يوسف معلقاً على الصورة: “مانجو للبيع بالواحدة ، للأسعار برجاء التواصل على الخاص”.

وتابع عمرو يوسف ليكمل المزحة قائلاً: “ملحوظة: أكلتهم وأنا بكتب البوست ده”، ليعلق عليه الفنان أحمد السعدني قائلاً: “أنت جايب الواسطة دي من محافظ اسماعيلية أكيد”.

يذكر أن عمرو يوسف غاب عن سباق الدراما الرمضاني الماضي بعد أن تم استبعاد مسلسله الجديد “الملك أحمس”، بعد انتقادات للبرومو الخاص بالمسلسل عقب طرحه رسمياً.

حيث انتقد الجمهور إطلاق عمرو لذقنه وطبيعة ملابسه التي لا تتناسب مع الملوك الفراعنة، وغيرها من الأخطاء التاريخية، الأمر الذي حدا بشركة سينرجي لاستبعاد المسلسل وإجراء تحقيق وتشكيل لجنة لمراجعة السيناريو والوقوف على نقاط الضعف فيه ومعالجتها، ولم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيتم استكمال المسلسل من عدمه.