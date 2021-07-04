حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة شقيقه: “في الجنة يا حبيبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر افنان حسن الرداد على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، صورة لشقيقه الراحل أحيا بها ذكرى وفاته معلقاً عليها بقوله: “الذكرى السنوية لابنى وأخى المغفور له بإذن الله فقيد الشباب فادي الرداد”.

وأضاف قائلاً: “الصورة دي صورتها لأخويا وماكانش عايز يتصور والحمدلله إني غلست وتنحت وصورته كام صورة يبقوا معايا ذكرى جميلة، وحبيت ألبس حاجة من لبسه في أول مسلسل لي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي والى اللقاء إن شاء الله”. وطالب الجمهور بالدعاء له.

وكان حسن الرداد، قد أحيا قبل أيام، ذكرى رحيل والده نبيل الرداد، الذي «يمر على وفاته 17 عامًا»، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، حيث نشر الرداد مجموعة من الصور لوالده، وذلك عبر صفحته الرسمية على «إنستغرام».

وعلق على الصور بقوله: «الذكرى السنوية الـ17 لوالدي الأستاذ نبيل الرداد، للأسف ما فيش عندي صور كتير تجمعنا مع بعض، بس أنت دائماً في قلبي يا أبويا كنت عاشق لبلدك ومهموم بها ومؤمن بضرورة وحدة الوطن العربي».