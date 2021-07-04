"الصحة المصرية" تكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة المصرية آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز التي ترقد بالمستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" التابعة للوزارة الدكتور محمد النادي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، إلى أن آخر أخبار يعرفها عن دلال عبدالعزيز، أنها ما زالت في حاجة إلى الأكسجين.

وتابع أن دلال عبدالعزيز تحتاج إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي، وليس من خلال أنبوبة حنجرية.

واختتم الدكتور محمد النادي تصريحاته بأن دلال عبدالعزيز "تتماثل للشفاء والأمور إلى حد ما مستقرة"، حسب تصريحاته.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وبعدها بفترة توفي زوجها الفنان المصري سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

وتوجد ابنتا دلال عبدالعزيز دنيا وإيمي سمير غانم بجوارها في المستشفى التي تتلقى فيها العلاج، ودائما ما تطلبان من جمهورهما الدعاء لوالدتهما بالشفاء العاجل.

وقبل أسبوع، خرجت الفنانة دنيا سمير غانم من عزلتها لتظهر في رسالة مصورة عرضت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، والذي شكرت فيه كل من ساند أسرتها بعد وفاة والدها، الفنان سمير غانم، وكذلك خلال مرض والدتها، دلال عبدالعزيز.