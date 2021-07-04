بالفيديو.. حنان ترك تعود لجمهورها بـ"البوركيني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة المصرية حنان ترك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خاص بها، وهي تستمتع بالعطلة الصيفية مع عائلتها.

وظهرت حنان ترك في الفيديو بالمايوه الشرعي أو "البوركيني" أثناء استمتاعها بإحدى الألعاب المائية بصحبة أسرتها.

ومؤخرا، حسمت الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك الجدل حول عودتها للتمثيل، مؤكدة أنها ستظل بعيدة عن الوسط الفني، مشيرة إلى أن وضعها حاليا بالحجاب ومع زوجها "نعمة" تتمنى دوامها.

وكتبت حنان عدة تغريدات تؤكد فيها تمكسها بوضعها الحالي كزوجة، وتفضيلها حياتها العائلية، علاوة على أنها ستظل بعيدة عن الوسط الفني.

يذكر أن حنان ترك أعلنت اعتزالها للتمثيل عام 2012 أثناء مداخلة لها مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل" وجاء الاعتزال بعد تقديم عدد من الأعمال الفنية عقب ارتدائها الحجاب.



