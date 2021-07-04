شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تعود للدراما التليفزيونية بمسلسل "السيدة زينب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة ميمى جمال للدراما التليفزيونية بمشاركتها فى مسلسل "السيدة زينب" للفنانة سوسن بدر والمخرج محمد النقلى، والمقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة، بعد انتهاء مخرج العمل من تعاقدات واختيار باقى النجوم قبل انطلاق تصويره، وتجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل حول عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

يذكر أن الفنانة ميمى جمال قد كشفت لـ"تليفزيون الخليج 365" تفاصيل وأسرار الحياة في بيت حضرة الناظر الفنان الكبير حسن مصطفى وآخر وصاياه.

وتحدثت النجمة الكبيرة، خلال حوارها لـ"تليفزيون الخليج 365" الذى قام بزيارة لمنزل الفنانة ميمى جمال، والذى جمعها برفيق عمرها وشريك حياتها الفنان الكبير حسن مصطفى، عن قصة تعارفها وزواجها وتفاصيل الحياة بينهما وآخر وصايا زوجها الفنان الكبير.