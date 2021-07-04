"بقالي 16 سنة مش بعوم".. أحمد حاتم يكشف كواليس دخوله موسوعة جينيس في السباحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان أحمد حاتم، كواليس تحقيقه إنجازا تاريخيا بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة، والذي حطم رقما قياسيا مسجلا باسم منتخب السباحة الإنجليزي، ليقتحم موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال حاتم، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن": "أنا كنت بلعب سباحة زمان لكن بقالي 16 سنة مش بعوم، كنت بدخل بطولات الجمهورية كلها وبعدت عشان مثلت، وكنت محظوظ أنهم اختاروني أكون معاهم".

أضاف: "ناس أصحابي مشاركين في محاولة دخول موسوعة جينيس كلموني، وأنا كنت مش بتمرن ولياقتي مش في أحسن حالاتها، وحاولت أتمرن عشان أبقى مش عبء عليهم، والحمد لله حققنا الهدف المطلوب".

تابع: "مبسوط جدا إني كنت معاهم في حدث صعب جدا يتكرر، زمايلي الأبطال شجعوني أني أموت نفسي، والحمد لله قدرنا نكسر رقم إنجلترا القياسي".

وحطم 100 سباح مصري الرقم المسجل باسم الإنجليز في سباق 50 متر حرة تتابع الذي تحقق في عام 2019 بزمن قدره 43:32:36 دقيقة.

ودخلت مصر موسوعة جينيس بعدما حطمت الرقم السابق بزمن قدره 42:12:15 في المحاولة التي تمت بنادي نيو جيزة بمشاركة 100 سباح مصري تتراوح أعمارهم من 15 وحتى 63 عاما من بينهم لاعبين أولمبيين وبارالمبيين وسباحين عالميين.

وتسلمت مصر شهادة جينيس الدولية للأرقام القياسية بعدما تم كسر الرقم السابق المحقق في 4 مايو عام 2019 باسم سباحي إنجلترا.

وشارك في تلك المحاولة السباحين مازن القماش وسالم إيهاب ومروان العمراوي وعمر عليوة ومحمود أبو عيطة ووليد عبد القادر وأية عباس ونبيل إبراهيم ومحمد سامي والعديد من السباحين بمختلف الأعمار.