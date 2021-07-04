منة عرفة تستعرض أناقتها على "إنستجرام" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "عرفة" في الفيديو وهي تستعرض أناقتها على أنغام أغنية "Feeling good".

وكانت منة عرفة، أعلنت عن عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي، في 30 يونيو الماضي، وذلك في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط.

ونشرت منة، صورة مع زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدًا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير".