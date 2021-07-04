ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:59 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 8:50 صباحًا

تمكن النجم ليونيل ميسي من قيادة منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد أن سجل هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين لتفوز الأرجنتين 3-0 على الإكوادور فجر الأحد، لتضرب موعدا مع كولومبيا في نصف النهائي.

وأهدر ميسي فرصة ذهبية في الشوط الأول لكنه صنع الهدف الأول الذي سجله رودريغو دي بول قبل خمس دقائق على الاستراحة ثم فعل الأمر نفسه مع لاوتارو مارتينيز مع تبقي خمس دقائق على النهاية.

وبعد ذلك هز لاعب برشلونة الشباك للمرة الثانية في البطولة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد فوز المنتخب الأرجنتيني رغم الأداء غير المقنع.

ولم يخسر المنتخب الأرجنتيني في 17 مباراة قبل لقاء الأحد وكان من المفترض أن يؤكد فوزه في وقت أبكر مما فعل.

وبهذه النتيجة تلتقي الأرجنتين الساعية لتحقيق لقب كوبا أمريكا لأول مرة منذ 1993 مع كولومبيا، التي تغلبت على أوروغواي بركلات الترجيح في ساعات فجر الأحد الأولى، ضمن الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وتلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأولى في نصف النهائي غدا الاثنين.