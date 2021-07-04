شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو ينتهى من تسجيل أغنية "يامزاجى يامزاجى" فى دبى ويطرحها في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبى ريكو من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "يامزاجى يامزاجى" في دبى وهى من توزيع وليد المرشدى وألحان وليد سالم ومن المقرر طرحها خلال العيد المقبل وتحمل عدد من المفاجآت كما أكد ريكو في تصريحات لـ"الخليج 365" .





وطرح مؤخرًا المطرب ريكو أغنية "معلمين" مع المطرب جلال غالى ومن كلمات شريف عبدالفتاح وألحان محمد وليد وتوزيع ديزل واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .





يذكر أن آخر ظهور للفنان ريكو كان من خلال فيلم "بورصة مصر"، بطولة علاء مرسى ومحمد لطفى ورانيا محمود ياسين ومدحت تيخة ونجوى فؤاد وريكو، سيناريو وحوار غادة حنفى، وإخراج أحمد أنور، كما شارك فى مسلسل "ولاد إمبابة"، من بطولة سعد الصغير ومصطفي أبو سريع وعمرو رمزى، وإخراج ممدوح ذكى.

كان المطرب ريكو قد قال فى تصريحات سابقة إن الغناء فى الفترة الأخيرة يعتمد أكثر على "المهرجانات"، مؤكدا أنه لا يوجد لديه أى استعداد فى أن يظهر بهذا الشكل، حيث إنه يقدم موسيقى "الفرانكو ارب" بشكل شعبى ويحاول دائما أن يظهرها فى كل الأغانى الخاصة به، وأوضح المطرب ريكو، إن هناك من يقومون بالغناء فى أغانى المهرجانات أصواتهم جيدة جدا، وتستحق الظهور والاستماع.