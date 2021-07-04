شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزي: أعود للسينما بفيلمين جديدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب شريف رمزى، عن أن لديه عملين سينمائيين يعود من خلالهما إلى السينما مرة أخرى، مؤكدًا أن اختياره وقع على هذين العملين بعد قراءات عديدة لأكثر من عمل جيد على غير العادة – على حد وصفه – قائلاً: "عندما أقرأ أعمالاً جديدة قليلاً ما أجد عملاً جيدًا".

وأضاف رمزى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه سيبدأ تصوير واحد من هذين الفيلمين بعد عيد الأضحى، رافضا الكشف عن تفاصيلهما لكنه قال إن أحدهما كوميدى رومانسى عن قصة حب مستحيلة لكنها تتحول لتكون من المستحيل عدم إتمامها، مشيرًا إلى أن العمل يشارك فيه 12 ممثلا.

وعن مشاركته فى لجنة تحكيم الفيلم الأوروبى في مهرجان أسوان السينمائى لسينما المرأة فى دورته الأخيرة، علق رمزى بأن الأمر لم يكن سهلا خاصة أن هناك شيئًا منتشرًا عالميًا تلك الفترة، بتصنيف الأفلام حسب المدة فإن كانت المدة طويلة يصنف فيلما طويلا بينما تتفاجأ وأنت تشاهد العمل بأنه تسجيلى وآخر أنيميشن وثالث روائى، لذلك كان الأختيار صعب لأنها في النهاية جائزة واحدة لأحسن فيلم، لكن كانت تجربة جيدة جدا وهناك أفلام تستحق الجوائز .

وأضاف شريف رمزى أن المهرجان معنى بسينما المرأة، إما أفلام من صنع النساء أو من صنع الرجال لكن تناقش قضايا المرأة، وهذا ما يميز المهرجان بأنه يدعم المرأة ويتبنى مشكلاتها وموضعاتها .