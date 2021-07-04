شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: بلاقى نفسى أكتر فى الإخراج.. وفيلمى عن يوسف شاهين مجرد طموح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب أحمد مجدى، إن مشروع فيلمه عن السيرة الذاتية للمخرج الكبير يوسف شاهين مجرد طموح، ولم يشرع في تنفيذه حتى الآن، ولكن حين سئل عن شخصية يتمنى أن يقدمها في فيلم من إخراجه قال: "يوسف شاهين" .

مجدى الذى قدم نفسه ممثلًا ومخرجًا وكاتبًا قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه يجد نفسه أكثر فى الإخراج، ففي فيلمه "لا أحد هناك" الذى قام بكتابته وتصويره، عندما بدأ إخراج مشاهده كانت أكثر اللحظات توهجًا بالنسبة له.

واستدرك مجدى: "لكن لا أنكر أن التمثيل يمنح لى الكثير، ويجعلنى أشعر بالإشباع الفنى، لذلك حبى للتمثيل لا يقل عن حبى للإخراج"، لافتا إلى أنه يتمنى الوقوف أمام نجمات أمثال منى زكى ومنة شلبى .

وعن مشاركته الأخيرة في مهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة قال: إن أول أفلامه الروائية الطويلة لا أحد هناك فيلم نسوى بشكل كبير رغم أن الشخصية المحورية رجل إلا أنه يناقش مشاكل اجتماعية لـ 4 بنات، فسينما المرأة هي السينما الأكثر حساسية، مضيفا أنه لدينا العديد من القضايا النسوية التي يجب أن تتناولها السينما خلال الفترة المقبلة، ومع كل فترة تلك القضايا تتجدد .

وينتظر مجدى عرض فيلمه "2 طلعت حرب" من إخراج والده المخرج الكبير مجدى أحمد على، الذى قال عنه إنه أخذ وقتا كبيرا جدا في تحضيراته بسبب تداعيات فيروس كورونا"، مؤكدا أنه يجسد شخصية تنتمى إلى السبعينيات من القرن الماضى خاصة أن الفيلم تدور أحداثه خلال 4 أزمنة مختلفة من تاريخ مصر .