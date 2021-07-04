لقاء سويدان تنشر صورا من رحلتها لشلالات الزرقا في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة لقاء سويدان، جمهورها ومتابعيها، صورًا لها من رحلتها لشلالات الزرقا في لبنان.

وظهرت "لقاء" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أمام الشلالات، وعلّقت: "بعقلين، لبنان".

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "ولاد ناس"، بطولة النجوم: رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم وغيرهم.

المسلسل عُرض في رمضان 2021، وهو من سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.