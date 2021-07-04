"ده الصيف اللي بحبه".. أيتن عامر تنشر صورا على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها، صورا لها على شاطئ البحر.

وظهرت أيتن، بملابس البحر وهي تأكل "جبنة وبطيخ" في أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت أيتن على الصور قائلة: "قضينا يوم على البحر بطعم زمان، فريسكا، راكت، ساندوتشات جبنة، وفاكهة، وكمان كان معانا الكراسي بتاعتنا والشمسية، ده الصيف اللي بحبه".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر هو مشاركتها في سباق رمضان 2021 بمسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، وصفاء الطوخي، تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما شاركت أيتن عامر في مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، وطارق عبد العزيز ورانيا يوسف وغيرهم، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.