نزار الفارس يحرج داليا نعيم: “متى اخر مرة صليتي؟”.. شاهد كيف اجابت!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 05:47 صباحاً - أحرج الاعلامي العراقي نزار الفارس مواطنته الممثلة داليا نعيم بسؤالها عن الصلاة وذلك اثناء استضافته في احدث حلقات برنامجه المذاع على قناة الرشيد.

ووجه نزار الفارس سؤالا على داليا نعيم قائلا “معلوماتك الدينية شو اخبارها متى اخر مرة صليتي” بدروها اجابت نعيم قائلة “انا على طول اقول سأستمر بالصلاة بس صدقني مرات لما اشوف الوقت وهذه الخبصة مال الحياة صدقني انا مثلا عندي برنامج وياك مثلا صار وقت الصلاة شلون تبغيني اصلي؟”.

وعن امكانية ان تستمر بالصلاة قالت “مو غلط ان شاء الله استمر على الصلاة لان مو لازم انا اصلي اليوم وما اصلي غدا هذا الموضوع غلط”.

وزاد احراج داليا نعيم، بعد ان سألها نزار الفارس “تحبي تسمعين القران بصوت من القراء؟” لترد بعد تفكير “من القراء؟.. وش هذه الاسئلة؟”.

وقد اعتبر بعض المتابعين ان نزار الفارس يتعمد احراج داليا نعيم حيث قال احد المتابعين: “نزار الفارس ماخذ دور الشيخ الأزهر بلتفلسف والديانه وهو صلاة المغرب يصليهه ركعتين هو برنامج مو ديني علمود تسألهه اسئلة دينية هاي امور الله يحاسب عليهه من اختصاص البشر يدخل بهاي الأمور”.

كما سأل نزار الفارس عن زواج داليا نعيم من مسؤول عراقي رفيع المستوى لتأكد انها لا تحبذ الحديث في هذا الموضوع وان ابنتها من زواجها الاول.