جمال زوجة أكرم حسني يخطف الأنظار .. شكلها اختلف تماماً بعد خلع الحجاب – شاهد بالصور !

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 05:47 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري “أكرم حسني” مع زوجته، كان قد نشرها من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من متابعي النجم أكرم حسني مع تلك الصور بشكلٍ لافت، التى شهدت ظهور زوجته الجميلة، حيث أثنى عدد كبير من المتابعين علي جمالها ورقتها. فيما أبدي البعض استيائه بعد خلعها «الحجاب»، هذا وقد أبدي عدد كبير من المتابعين إعجابهم بهما كثنائي.

وتزوج أكرم حسني من السيدة لميس الجوهري، وهي من خارج الوسط الفني ولديه منها ابنتان. ويُشار إلي أنها بعيدة إلي حدٍ كبير عن وسائل الإعلام، ولكنها ظهرت مع زوجها في بعض المناسبات «بالحجاب»، لتفاجئ بعدها الجمهور وتحضر مع زوجها مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، دون ارتدائه، وهو ما أثار الكثير من الجدل.

أكرم حسنى في صورة قديمه مع زوجته

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من ناحية أخري، يحل الفنان أكرم حسنى، ضيفاً على برنامج It’s Show Time مع الإعلامية مها الصغير، على قناة CBC، خلال حلقة خاصة تذاع يوم الإثنين المقبل، وذلك فى الساعة التاسعة مساء.

وعلي الصعيد الفنى، يشارك النجم أكرم حسنى فى “فيلم العميل صفر“، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسنى بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “العميل صفر” فكرة المخرج محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك في بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وآخرين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى وأكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

كما يستعد أكرم حسنى، لتكرار تجربة المسرح مرة أخرى بعد نجاح مسرحيته “عطل فني”، ويشاركه فى بطولة العرض المسرحى الذي يحمل اسم “مسرحية لما الرجالة تفك” الفنان أحمد أمين ،المسرحية من تأليف جورج عزمى، وإخراج خالد جلال، ومقرر البدء في البروفات الأيام المقبلة واختيار باقى فريق العمل، وتحديد موعد العرض في السعودية.

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