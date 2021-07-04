محمد الفلاح - أسرع حالة شفاء في الوسط الفني.. ليلى طاهر تؤكد تعافيها من كورونا

الأحد 4 يوليه 2021

لم تمض ساعات على إعلان الإعلامي المصري محمود سعد، إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا، إلا وانتشرت أخبار تؤكد تعافيها.



ونفت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية إصابتها بفيروس كورونا في الوقت الحالي، مؤكدة أنها أصيبت منذ شهرين ودخلت مرحلة "العزل" ولكنها حاليا شفيت تماما.

وأشارت إلى أنها أصيبت بفيروس كورونا منذ شهرين ودخلت "العزل" لمدة 12 يوما، ولكنها خرجت وشفيت تماما وحاليا بصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وأعلن الإعلامي المصري محمود سعد، إصابة الفنانة المصرية ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية.

وأوضح سعد أن الفنانة ليلى طاهر كان من المفترض أن تظهر معه في حلقة الجمعة، إلا إنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وكان آخر تكريم للفنانة ليلى طاهر العام الماضي، من قبل مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي، الذي تم فيه تكريمها عن مجمل أعمالها المسرحية.