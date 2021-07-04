شكرا لقرائتكم خبر عن عامر خان ينفصل عن زوجته بعد 15 عامًا ويعلق: سنبقى مخلصين كآباء لرعاية ابننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصل نجم بوليوود عامر خان، عن زوجته كيران راو، بعد زواج دام 15 عامًا، وأعلن ذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد نشره صورة تجمعه بها وعلق قائلاً: "نهاية 15 عام زواج".

وأصدر الثنائى عامر خان وزوجته كيران راو بيان مشترك عن هذا الانفصال قائلين: "في هذه السنوات الـ 15 عامًا الجميلة معًا، تشاركنا الخبرة الحياتية والفرح والضحك، نمت علاقتنا فقط على مبدأ الثقة والاحترام والمحبة".

وأضاف البيان: "نود أن نبدأ فصلًا جديدًا في حياتنا - لم نعد كزوج وزوجة، ولكن كوالدين مشاركين وعائلة لبعضنا البعض، بدأنا فصل مخطط منذ بعض الوقت، والآن نشعر بالراحة لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الترتيب، للعيش بشكل منفصل".

وتابع البيان: "وحتى الآن نشارك حياتنا كما تفعل الأسرة الممتدة، سنبقى مخلصين كآباء لابننا آزاد، الذي سنرعاه ونربيه معًا، سنتواصل أيضًا في العمل كمتعاونين في الأفلام ومؤسسة "Paani" والمشاريع الأخرى التي نشعر بشغف تجاهها، شكرا جزيلا لعائلاتنا والأصدقاء لدعمهم المستمر وتفهمهم هذا التطور في علاقتنا، والذي بدونهم لما استطعنا اتخاذ هذه الخطوة".

وأختتم البيان: "نطلب من الجميع أن يتمنوا لنا الخير وكما نتمنى نحن لكم الخير والبركات ونرجو منكم مثلنا تماما أن تنظروا لهذا الطلاق ليس كنهاية، ولكن كبداية لرحلة جديدة".



