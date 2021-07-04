شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد محمد أحبت الغناء بسبب أم كلثوم.. فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى العاشرة على وفاة المطربة المصرية اللبنانية التي اشتهرت بعذوبة صوتها وقدمت عددًا كبيرًا من الأغانى من خلال الإذاعة السورية والإذاعة المصرية وغيرها من الإذاعات العربية، ومن أشهر أغانيها "وحشتنى وأوعدك والقلب ولا العين" وغيرها من الأغانى.

وفى لقاء نادر معها في إحدى الإذاعات في برنامج "سمع هس" سألها مقدمو البرنامج عن عدد الأغانى التى قدمتها وأجابت أنها قدمت حوالى 10 آلاف أغنية منذ أن بدأت عام 1948 فى فيلم "فتاة من فلسطين" وفيلم "أنا لوحدى" عندما جاءت إلى مصر، لكنها لم تحب التمثيل كما تحب الغناء، ووصفت نفسها أنها عاشقة لأم كلثوم والتى أحبت الغناء من خلال أغانيها.

وأول أغانيها كانت "مظلومة ياناس"، ومن خلال الحلقة عرضوا عدة أغانى مثل "الله على الحب"، و"غريبة".

ولدت سعاد محمد فى حى تلة الخياط ببيروت لأب يدعى الشيخ محمد أحمد فاضل وكان يعمل فى صناعة الكراسى الخيزران ويجيد الإنشاد الدينى، ولقب باسم الشيخ محمد المصرى حيث تنتهى جذوره إلى عائلة السوالمة بسوهاج وكان جده أزهريا استوطن لبنان وتزوج فيها بعدما سافر إليها من مصر مع الحملات التنويرية التى أرسلها محمد على، وتوفى والدها فى سن الثلاثين قبل أن يتجاوز عمرها عام واحد، تاركا 6 أبناء وزوجة حامل

عشقت الطفلة سعاد محمد الغناء منذ كان عمرها 7 سنوات وكانت تستمع إلى نغمات العود من جارها وقريبها الموسيقى سعيد سلام والد المطربة نجاح سلام الذى كانت تربطه بعائلة والدتها علاقة نسب، وكان رئيسا للدائرة الموسيقية فى إذاعة لبنان، فانبهر بصوتها ودربها على الغناء والعزف على العود واصطحبها قبل أن يتجاوز عمرها التاسعة إلى منزل الفنانة صباح حيث سمعها الشيخ ذكريا أحمد.