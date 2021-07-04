"زلومة القلوب الحلوة".. أحمد فتحي يهنئ شيكو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان أحمد فتحي، صديقه الفنان شيكو، بعيد ميلاده الـ41، إذ أنه من مواليد 4 يوليو 1980.

ونشر "فتحي" صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب يا زلومة القلوب الحلوة".

وجمع الثنائي شيكو وأحمد فتحي مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في يناير 2021، وشارك في بطولته النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم.

أشرف على كتابة المسلسل فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.