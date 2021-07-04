نهال عنبر تنشر صورة مع أحفادها.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة تجمعها بنجلها المخرج حسام الحسيني، وأحفادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "عنبر" على الصورة: "اللهم أحفظ أولادي وأحفادي ووفقهم في حياتهم وبارك لي فيهم".

يذكر أن أخر أعمال نهال عنبر مسلسل "الطاووس"، ويشارك في العمل كل من سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد وغيرهم.

العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.