فن ومشاهير

نهال عنبر تنشر صورة مع أحفادها.. وهكذا علقت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة تجمعها بنجلها المخرج حسام الحسيني، وأحفادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "عنبر" على الصورة: "اللهم أحفظ أولادي وأحفادي ووفقهم في حياتهم وبارك لي فيهم".

يذكر أن أخر أعمال نهال عنبر مسلسل "الطاووس"، ويشارك في العمل كل من سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد وغيرهم.

العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

نهال عنبر وأحفادهانهال عنبر

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا