أحمد مجدي: أتمنى انتشار الوعي البيئي في المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان أحمد مجدي، عن سعادته لحضوره احتفالية ختام شهر البيئة "يونيو" التي نظمتها مؤسسة "أم حبيبة" ضمن برنامج تنمية مهارات شباب أسوان.

ونشر مجدي، صورا له من الاحتفالية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "تشرفت بحضوري احتفالية ختام شهر البيئة (يونيو)، اللي أطلقته ونظمته مؤسسة (أم حبيبة) ضمن برنامج تنمية مهارات شباب أسوان.. سعيد إني كنت جزء من الاحتفالية وبتمنى الوعي البيئي ينتشر في المجتمع أكتر وأكتر".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنان أحمد مجدي في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل "بنت السلطان" بطولة: روجينا، باسم سمرة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، حسن أبو الرووس، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.