فن ومشاهير

ضغط وملاكمة وتفاح.. حمادة هلال ينشر هذا الفيديو مع أحمد التهامي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يظهر خلاله مع الفنان أحمد التهامي.

وظهر التهامي في الفيديو، وهو يمارس الضغط ثم الملاكمة، بينما "حمادة" إلى جواره يأكل تفاحا.

وجاء الفيديو الذي نشره "هلال" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنيته "من دلوقتي" والتي قدّمها ضمن فيلم "حلم العمر" عام 2008.

أغنية "من دلوقتي" من كلمات أحمد عبد الله، ألحان حمادة هلال، توزيع أحمد عادل.

وكان الفنان أحمد التهامي، أعلن يوم الجمعة، عن تعافيه من بعد معاناة من الإصابة به، ومروره بظروف هي الأصعب في حياته، حسب وصفه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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