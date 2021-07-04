هذا الطفل أصبح أوسم نجماً في مصر.. وزوجته فنانة جميلة جداً.. هل عرفتوه؟.. شاهدوا من يكون

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 03:50 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً مع والده الراحل، ويبلغ من العمر 10 سنوات تقريبًا، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، وأشاد المتابعون ببرائته ووسامته منذ حداثة سنّه.

أنه النجم عمرو يوسف الذي انضم إلى صفوف النجوم المشاركين في إحياء ذكرى عيد الأب والذي شهد نشر صور نادرة لنجوم الفن مع آبائهم وتوجيه رسائل لهم، ونشر عمرو صورة نادرة له من طفولته مع والده على حسابه الشخصي علي موقع “إنستجرام“، ووجه رسالة قائلاً: “صورتي أنا وأحسن راجل في الدنيا أبويا الله يرحمه.. عيد الأب”.

كما حرصت زوجته الفنانة السورية الجميلة “كندة علوش” على الإحتفال بيوم الأب بتوجيه رسالة لزوجها ووالد ابنتها الوحيدة “حياة”، ونشرت كندة صورة لـ عمرو يوسف وهو يحمل ابنتهما، مصحوبة بتعليق: “كل سنة وأنت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وأنت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة”، وانهالت الكثير من التعليقات علي تلك الصورة متمنين لهم الخير والسعادة، ومنهم النجمات هند صبري وروبي ونجلاء بدر.

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من ناحية أخري، مازح الفنان عمرو يوسف جمهوره على حسابه الخاص بموقع إنستجرام، حيث نشر صورة له أثناء قضائه إجازته بالساحل الشمالي وظهر في الصورة وهو يمسك بطبق به حبات مانجو ويعرض بيعها للجمهور بالواحدة. وكتب يوسف معلقًا على الصورة: “مانجو للبيع بالواحدة، للأسعار برجاء التواصل على الخاص”.

وتابع عمرو يوسف ليكمل المزحة قائلاً: “ملحوظة: أكلتهم وأنا بكتب البوست ده”، وسرعان ما استقبل يوسف الكثير من التعليقات الساخرة على الصورة التي نشرها منذ قليل، وكتب الفنان أحمد السعدني تعليقا ساخرًا: “أنت جايب الواسطة دي من محافظ اسماعيليه اكيد”.

يُذكر أن عمرو يوسف، قد غاب عن سباق دراما رمضان 2021 الماضي، بعد أن تم استبعاد مسلسله الجديد “الملك أحمس“، بعد انتقادات للبرومو الخاص بالمسلسل عقب طرحه رسميًا.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،قررت وقف المسلسل وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع؛ لمشاهدته، ومراجعة السيناريو كاملا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية؛ حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان 2021.

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