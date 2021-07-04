ياسمين صبري تثير الجدل بسلسلة حكم عن “قوة الايمان” و”جمال الروح”!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 03:50 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري استغراب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر تحدثت فيها عن “قوة الايمان” و”جمال الروح”.

وبدأت ياسمين صبري تغريداتها بالقول “إذا أردت ان تقوي إيمانك فيجب أن تكون لينا في داخلك.لأنه لكي يشتد إيمانك ويصبح صلبا كالصخرة يجب أن يكون قلبك خفيفا كالريشة.”

وبعد سلسلة تغريدات مشابهة كتبت ياسمين صبري: “إن جمالك الحقيقي جمال روحك .. أما تلك القسمات ستذبل يوماً .. بينما الروح تتوهج للأبد .!”.

وقد اثارت تغريدات ياسمين صبري استغراب متابعيها خاصة وانها تخصص حسابها عادة لنشر صورها وليس من عادتها نشر هذه النوعية من التغريدات حيث كتب احدهم “الاكونت اتهكر” وقال اخر “في حاجة غريبة”.

فيما علق اخرون بسخرية حيث كتب احدهم “قولي لنفسك الكلام ده وبتصرفي لي ع المكياج فلوس قد كده”.