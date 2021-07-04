شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر وهايلى بالدوين ينتقلان لجزر اليونان للاستمتاع بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات مصورى الباباراتزى صورًا للنجمين جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين أثناء نزهتهما بأحد الجزر اليونانية وفقًا لما أكده تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا حول الثنائى الذى يتمتع بمتابعة كبيرة من جمهورهما حيث يعتبر من أهم أشهر الثنائيات فى العالم.

تقرير ديلى ميل أضاف أن الثنائى جاستين بيبر وزوجته يواصلان الاستمتاع بفصل الصيف على طريقتهما الخاصة، مثلما ظهر خلال الصور الذى تميز فيها الثنائى بإطلالة صيفية أثناء ركوبهما على متن قارب اصطحبهما لجزر اليونان.



هايلى وجاستين بيبر

وذلك بعدما كانا يتواجدا بولاية لوس أنجلوس قبل ذلك، وتحديدًا خلال جناح فخم بأحد الفنادق التي تحيط به المياه من كل ناحية، وهو مبنى جناحهما من صخور ضخمة للغاية تعطى جناحهما صورة مميزة، وذلك داخل الجناح الذى يطلق عليه اسم "Blue & You"، والذى يعتبر واحداً من الأجنحة المعروفة حول العالم بالنسبة للمشاهير.

هايلى وجاستين

كما أكد التقرير على أن الجناح يضم سريرًا مزدوجًا في الهواء الطلق فوق الماء، ومسبحًا داخليًا على شكل كهف، وبركتين بالإضافة إلى بار عائم، مما يجعله المكان المثالي للاستمتاع بالمشروبات ومشاهدة غروب الشمس، أيضاً يمكن للزوجين الاسترخاء في دش صخرى طبيعى في الهواء الطلق.

جاستين بيبر وهايلى بالدوين