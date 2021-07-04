كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 02:48 صباحاً - أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على تويتر، موعد طرح تذاكر حفل النجمين عاصي الحلاني ونانسي عجرم، المقرر له الجمعة 9 يوليو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تكون التذاكر متاحة للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت السعودية، عبر مواقع بيع التذاكر الإلكترونية.
أشارت شركة روتانا منظم الحفل، إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
كما اعلنت روتانا عن مشاركة الفنان السعودي نواف الجبرتي في الحفل ضمن مبادرة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب الوطنية الصاعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد حفل عاصي الحلاني ونانسي عجرم في الرياض.. ومن الفنان السعودي الذي سيشاركهما الحفل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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