الكشف عن موعد حفل عاصي الحلاني ونانسي عجرم في الرياض.. ومن الفنان السعودي الذي سيشاركهما الحفل؟

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 02:48 صباحاً - أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على تويتر، موعد طرح تذاكر حفل النجمين عاصي الحلاني ونانسي عجرم، المقرر له الجمعة 9 يوليو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تكون التذاكر متاحة للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت السعودية، عبر مواقع بيع التذاكر الإلكترونية.

أشارت شركة روتانا منظم الحفل، إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.





This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status احجز تذكرتك الانhttps://t.co/kC390tFlzr

برعاية الهيئة العامة للترفيه

فارس الأغنية العربية #عاصي_الحلاني

النجمة #نانسي_عجرم

الجمعة ٩ يوليو

📍فور سيزونز

سعر التذكرة يبدأ من 1000 ريال سعودي

تنظيم #روتانا@assihallani@NancyAjram@gea_saudi@enjoy_saudi pic.twitter.com/zJtakTWDIf — 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) July 3, 2021

كما اعلنت روتانا عن مشاركة الفنان السعودي نواف الجبرتي في الحفل ضمن مبادرة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب الوطنية الصاعدة.