شاهد.. بلقيس واحلام معا في عيادة تجميل في دبي!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يوليو 2021 02:48 صباحاً - وثقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي صدفة جمعتها لالفنانة الإماراتية أحلام في إحدى عيادات التجميل بمدينة دبي عبر مقطع فيديو نشرته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت بلقيس على مشاركة المتابعين بمقاطع فيديو طريفة عبر حسابها على “سناب شات”، تجمعها بالنجمة الإماراتية، ويعدّ هذا اللقاء الأول الذي وثقته النجمتان.

وتفاعلت بلقيس بلقائها بـ أحلام، بشكل مرح، وأكدت أنها اعتادت أن تلتقيها صدفة في حفلات الزفاف أو الحفلات الغنائية، دون ترتيب مسبق، مشيرة إلى مدى سعادتها بلقائها مؤخرا، وقالت: “أخيرا شفتها بطريقة غير رسمية.. يا محاسن الصدف”.

وكشفت بلقيس أن أحلام كانت ترسل لها الفترة الماضية رسائل للاطمئنان عليها، واعتذرت منها لأنها لم تصل إليها، وليس لديها أي علم عن ذلك.

من جانبها حرصت أحلام على التعبير عن سعادتها كذلك بلقاء بلقيس فتحي وشاركت الجمهور على “سناب شات” ببعض الصور والفيديوهات، مع فريق العمل بالعيادة التي تواجدت النجمتان فيها.

وتغزلت بلقيس بجمال ابنة أحلام التي تواجدت معها في العيادة، ولم تلتقط لها أي صور أو فيديوهات؛ لأن والدتها تتعمد إخفاءها عن أضواء الشهرة، وقالت الفنانة اليمنية: “قاعدين مع أختها وبنتها يجننون.. وبنتها تجنن يا حياتي وتستحي”.