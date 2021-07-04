شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف بائع مانجو والسعدني ساخرا: معاك واسطة من الإسماعيلية أكيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان عمرو يوسف، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له أثناء قضائه لعطلته الصيفية، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتي ظهر فيها وهو يمسك بعض من حبات المانجو، وكتب ساخرا: "مانجو للبيع بالواحدة، للأسعار برجاء التواصل على الخاص، ملحوظة: أكلتهم وأنا بكتب البوست ده".

وسرعان ما استقبل يوسف الكثير من التعليقات الساخرة على الصورة التي نشرها منذ قليل، وكتب الفنان أحمد السعدني تعليقا ساخرا: "أنت جايب الواسطة دي من محافظ اسماعيليه اكيد".

وانضم يوسف، الأسبوع الماضى إلى صفوف النجوم المشاركين في إحياء ذكرى يوم الأب والذي شهد نشر صور نادرة لنجوم الفن مع آبائهم وتوجيه رسائل لهم، ونشر الفنان عمرو يوسف صورة نادرة له من طفولته مع والده على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة قائلاً: "صورتي أنا وأحسن راجل في الدنيا أبويا الله يرحمه.. عيد الأب".