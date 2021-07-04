شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يبدأ تصوير مشاهده فى مسلسل "السيدة زينب" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان محمود عبد المغنى تصوير أولى مشاهده فى مسلسل "السيدة زينب"، ابتداء من الأسبوع المقبل، فى الديكور الخاص به وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين بطلة العمل سوسن بدر، وينتمى العمل لنوعية الـ60 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ميمى جمال، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصاً فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

يذكر أن آخر أعمال محمود عبدالمغنى، مسلسل " ضل راجل"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، بطولة الفنان ياسر جلال، نور، محمد يسرى، رنا رئيس، وعدد آخر من النجوم، وإخراج أحمد صالح.

وانتهى عبد المغنى مؤخراً من تصوير فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.