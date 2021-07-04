شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يرفع شعار كامل العدد في حفل دار الأوبرا بأجمل أغاني العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد ثروت واحدة من أقوى حفلاته داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ ورحيل الموسيقار محمد الموجي، والتي رفعت شعار كامل العدد.

وقدم ثروت خلال الحفل عددا من أغاني الراحل عبدالحليم حافظ، منها: (مغرور وأحضان الحبايب ولايق عليك الخال ورسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان واسبقني يا قلبي وحبيبها ويا قلبي خبي).

وبدأ النجم محمد ثروت حفله الغنائى على خشبة مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية بأغنية "اسبقنى" وهو الحفل الذى يتزامن مع ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ ورحيل الموسيقار محمد الموجى، والحفل تحت قيادة المايسترو يحيى الموجى.

وقال ثروت في بداية صعوده إلى خشبة المسرح: النهاردة ليلة فنية خاصة من فنانين هم أعظم من أنجبت مصر؛ المطرب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد الموجي، الذي تعاونت معه في عدد من الأغاني، ولكن العندليب شاهدته مرة واحدة، ويسعدني أن يكون الحفل تحت قيادة المايسترو يحيى الموجي نجل الموسيقار محمد الموجي.

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

النجم محمد ثروت لحن له كبار الملحّنين، على رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي ومنير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنوفية عام 1983 وعمل مهندسا بعض الوقت قبل أن يتجه للغناء، وهو متميز جدا في غناء كل الألوان الغنائية الوطنية والدينية والعاطفية، وتميز بشكل خاص جدا في أغاني الأطفال.