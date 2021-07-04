بصورة تجمعهما.. حسام داغر يهنئ شيكو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان حسام داغر، الفنان شيكو بعيد ميلاده، الذي يوافق يوم الأحد، إذ أنه من مواليد 4 يوليو 1980.

ونشر "داغر" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب يا مساتر القلوب يا حبيب الكل وحبيبي يا شيكو، أحلى تحية من الكريزي فروج لأخوه الأنجري بيرد".

وعلّق شيكو على تهنئة داغر قائلا: "حبيبي يا حس يا اكتشاف 2020".

يذكر أن آخر أعمال شيكو مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في يناير 2021، وشارك في بطولته النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.