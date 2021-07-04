"كل سنة وأنت طيب أوي".. محمد ثروت يهنئ شيكو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان محمد ثروت، صديقه الفنان شيكو، بعيد ميلاده الـ41، إذ أنه من مواليد 4 يوليو 1980.

ونشر "ثروت" مقطع فيديو يجمعهما من مسلسل "اللعبة" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "يا مستر وسيم بيه.. كل سنة وأنت طيب أوي أوي".

وجمع الثنائي شيكو ومحمد ثروت مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في يناير 2021، وشارك في بطولته النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم.

أشرف على كتابة المسلسل فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.