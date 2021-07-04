ياسمين رئيس جريئة وهنا الزاهد بملابس كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جريئة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، من أحدث ظهور لها.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة، من أحدث ظهور لها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة اللبنانية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من أحدث ظهور لها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر خلال قضاء عطلتها الصيفية.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مادلين طبر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين طبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية وسط البحر.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.