"حبيت ألبس حاجة من لبسه".. هكذا أحيا حسن الرداد ذكرى رحيل شقيقه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيا الفنان حسن الرداد، مساء السبت، الذكرى السنوية لرحيل شقيقه فادي الرداد.

ونشر الرداد صورة مركبة له وشقيقه ظهرا فيها بنفس "التيشيرت"، وعلّق: "الذكرى السنوية لابني وأخي المغفور له بإذن الله فقيد الشباب فادي الرداد".

وعن قصة الصورة؛ قال: "الصورة دي صورتها لأخويا وماكانش عايز يتصور، والحمدلله إني غلست وتنحت وصورته كام صورة يبقوا معايا ذكرى جميلة، وحبيت ألبس حاجة من لبسه في أول مسلسل لي".

أضاف: "في الجنة إن شاء الله يا حبيبي وإلى اللقاء إن شاء الله.. أرجو الدعاء لفادي الرداد".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" 2020 مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وحنان سليمان وبيومي فؤاد، تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.