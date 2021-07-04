عودة قوية لمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ74 الثلاثاء القادم 6 يوليو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 01:38 صباحاً - يعود مهرجان كان السينمائي هذا العام - أحد أكثر الأحداث شهرة في العالم وأهم مهرجان سينمائي - في نسخته الرابعة والسبعين، التي تمتد من 6 إلى 17 يوليو بعد أن حرمت جائحة Covid-19 مهرجان الأفلام الرائد في العالم من نسخته لعام 2020.

سينما الشاطئ- الصورة من حساب المهرجان على إنستغرام

ويُعد مهرجان كان أحد أكبر المهرجانات السينمائية وأكثرها تأثيرًا في العالم ، وهو حدث سنوي يجمع عظماء وخير عالم السينما معًا. تأسس في الأصل في عام 1939، وقد توقف خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه عاد مرة أخرى في عام 1946.

مهمة مهرجان كان السينمائي

كان على المهرجان أن يظل مخلصًا لدعوته التأسيسية المتمثلة في الكشف عن أعمال عالية الجودة وتسليط الضوء عليها لخدمة تطور السينما وتعزيز تطوير صناعة السينما في العالم والاحتفال بالفن السابع.

عودة قوية

ومن المقرر أن يعود عدد كبير من صانعي ونجوم السينما العالميين بالإضافة إلى الفائزين السابقين بالسعفة الذهبية والمفضلين في عالم الفن إلى كان، حيث أعلن المنظمون عن الاختيارات الرسمية للمسابقة ليمشي نجوم الشاشة الكبيرة على السجادة الحمراء مجدداً، من "كاترين دونوف" إلى "سبايك لي"، مروراً بـ"شون بن" و"ماريون كوتيار".

رئيس لجنة التحكيم

في مارس 2021، تمت دعوة المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي "سبايك لي" ليكون رئيس لجنة التحكيم للمهرجان للمرة الثانية، بعد أن أحبطت جائحة COVID-19 خطط ترأسه لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2020.

وسيرافق "سبايك لي" ضمن لجنة التحكيم خمس نساء وأربعة رجال بينهم نجم السينما الكورية الجنوبية الممثل "سونغ كانغ" الذي أدى دور رب الأسرة في فيلم "باراسايت"، والمغنية "ميلين فارمر".

فيلم الإفتتاح

سيكون الفيلم الموسيقي "أنيت" الذي طال انتظاره للمخرج الفرنسي "ليوس كاراكس" بمثابة الفيلم الافتتاحي للمهرجان، بعد أن تم الإعلان عن الاختيار الرسمي في 3 يونيو 2021.

كما ستحصل الممثلة والمخرجة الأمريكية "جودي فوستر" - التي مشت على السجادة الحمراء لأول مرة في مدينة كان عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا عندما لعبت دور البطولة في فيلم "Taxi Driver" والحائزة على الأوسكار - على جائزة السعفة الذهبية Palme d'Or الفخرية.

رفع الحظر في فرنسا وفرصة للإستمتاع بالعروض المسائية

عادة ما كان المهرجان مقرر عقده في مايو، إلا أن هذا العام تم تأجيل المهرجان حتى يوليو. ستكون فرنسا قد رفعت حظر التجول المسائي لـ Covid-19 بحلول ذلك الوقت، على الرغم من أن المسافرين قد لا يزالون يواجهون إجراءات الحجر الصحي، بما في ذلك من بريطانيا.

قال مدير المهرجان "تيري فريمو" إنه ستكون هناك الحفلات والعشاء المعتادة بالإضافة إلى الأحداث لمنح المصطافين في كوت دازور فرصة للاستمتاع بالحدث، مثل العروض على الشاطئ. ومع ذلك، ستظل احتياطات Covid-19 سارية.

الأفلام المشاركة

يبلغ عدد الأفلام التي ستُعرض خلال المهرجان أكثر من 80، أو حتى 120 في حال احتساب تلك المدرجة ضمن أقسام موازية (العروض الخاصة، الأفلام خارج المنافسة، الأفلام القصيرة والكلاسيكيات).

أما عدد الأفلام المتنافسة على جائزة السعفة الذهبية فهم 24 فيلماً ستمنحها لجنة تحكيم برئاسة المخرج الأمريكي "سبايك لي"، والتي توفر تشكيلة واسعة ومنوعة من المواضيع وهم:

1- "أنيت" لـ"ليوس كاراكس" ، فرنسا

2- "The French Dispatch" لـ"ويس أندرسون ، الولايات المتحدة

3- "بينيديتا" لـ"بول فيرهوفن" ، هولندا

4- "بطل" لـ"أصجر فرهادي" ، إيران

5- "كل شيء سار على ما يرام" لـ"فرانسوا أوزون" ، فرنسا

6- "تري بياني" (ثلاثة طوابق) لـ"ناني موريتي" ، إيطاليا

7- "تيتان" لـ"جوليا دوكورنو" ، فرنسا

8- "صاروخ أحمر" لـ"شون بيكر" ، الولايات المتحدة

9- "انفلونزا بتروف" لـ"كيريل سيريبرينكوف" ، روسيا

10- "Par un Demi-Clair Matin" لـ"برونو دومون" ، فرنسا

11- "نيترام" لـ"جوستين كورزل" ، أستراليا

12- "ميموريا" لـ"أبيتشاتبونج ويراسيثاكول" ، تايلاند

13- "لينغوي" لـ"محمد صالح هارون" ، تشاد

14- "الأوليمبياد" لـ"جاك أوديار" ، فرنسا

15- " The Restless Ones لـ"يواكيم لافوس" ، بلجيكا

16- "لا فراكتور" لـ"كاثرين كورسيني" ، فرنسا

17- "أسوأ شخص في العالم" لـ"يواكيم تريير" ، النرويج

18- "المقصورة رقم 6" لـ"جوهو كوزمانين" ، فنلندا

19- "فوز الدار البيضاء" لـ"نبيل عيوش" ، فرنسا-المغرب

20- "ركبة عاهد" لـ"ناداف لبيد" ، إسرائيل

21- "قيادة سيارتي" لـ"ريوسوكي هاماجوتشي" ، اليابان

22- "جزيرة بيرغمان" لـ"ميا هانسن لوف" ، فرنسا

23- "قصة زوجتي" لـ"الديكو انيدي" ، المجر

24- "يوم العلم" لـ"شون بن" ، الولايات المتحدة

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