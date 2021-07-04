كيت ميدلتون تُعدّ حلويات الفراولة في مطبخ ويمبلدون المشهورة عالميًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 01:38 صباحاً - يبدو أن دوقة كامبريدج لديها اهتمامات رياضية بجانب مهامها الملكية العديدة. فبعد أن انضمت لزوجها "ويليام" وابنها "جورج" الأسبوع الماضي في مباراة كرة القدم بين إنجلترا وألمانيا والتي فازت فيها إنجلترا 0-2، قامت أيضًا بزيارة لملعب ويمبلدون للتنس في البطولة التي أقيمت يوم 21 يونيو وحتى 12 يوليو، بعد إلغائها العام الماضي بسبب قيود COVID.

كيت في متحف ويمبلدون- الصورة من موقع New my royals

"كيت" تزور نادي التنس الإنجليزي في ويمبلدون

وبحسب موقع "ميرور" فبصفتها راعية نادي All England Lawn Tennis (AELRC)، زارت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" نادي التنس الإنجليزي في ويمبلدون، حيث شاهدت الدوقة مباراتين للتنس. الأولى كانت في الملعب 14 إلى جانب "سالي بولتون" الرئيس التنفيذي لـ AELRC ولاعب التنس البريطاني السابق "تيم هينمان".

بعد ذلك، انضمت الدوقة إلى دوق كنت رئيس AELRC في رويال بوكس لمشاهدة مباراة الدور الثالث الفردي للسيدات التونسية "أنس جابر" والإسبانية "غاربين موغوروزا".

دوقة كامبريدج في مطبخ الملعب

ولم تنس أيضًا دورها كربة منزل، فقد قامت "كيت" بارتداء "مريلة" المطبخ في مطبخ الملعب المركزي، حيث ساعدت الدوقة في تحضير وتزيين بعض الحلوى من الفراولة المشهورة عالميًا في ويمبلدون مع الشيف التنفيذي لنادي All England Lawn Tennis Club "آدم فارجين" خلال زيارتها الرسمية.

الدوقة تتعلم تقطيع الفراولة

كما تم تعليمها كيفية تقطيع الفراولة الشهيرة في بطولة ويمبلدون بينما يتناول المشجعون الجائعون حوالي مليوني حبة في كل بطولة.

قالت "كيت": "لقد تعلمت شيئين جديدين".

كيت تقطع الفراولة- الصورة من موقع ميرور

كيت تستمع لتجربة الموظفين والطهاة أثناء الجائحة

واستمعت "كيت" كيف قام الطهاة وموظفو المطعم بإرسال أكثر من 200 وجبة إلى السكان المحليين الذين يعزلون أنفسهم في العام الماضي عندما تم إلغاء البطولة.

كما تحدثت مع طاقم ويمبلدون حول عودة البطولة. قالت لهم: "إنه لأمر رائع العودة من جديد بعد العام الماضي. جميل أن أسمع عودة الجميع. ورؤية الدعم والمتفرجين أيضًا."

الدوقة في متحف ويمبلدون

واختتمت دوقة كامبريدج زيارتها بجولة في متحف ويمبلدون وأعجبت ببورتريه "أندي موراي" الذي قامت بعمله "ماجي هامبلينج".

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