إنكلترا تكمل المربع الذهبي في نصف نهائي يورو 2020

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن المنتخب الانكليزي من حجز مقعده في مصف نهائي بطولة أوروبا، بعد فوز ساحق على نظيره الأوكراني بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

ووصل المنتخب الإنكليزي، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال البطولة، إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1996.

وبهذا الفوز، انضمت إنكلترا إلى الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا في المربع الذهبي للمنتخبات الأربعة الأخيرة المتنافسة على لقب البطولة.

وستلتقي إيطاليا مع إسبانيا في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء، وستلتقي إنكلترا مع الدنمارك في الدور قبل النهائي الثاني يوم الأربعاء. وستقام المباراتان على استاد ويمبلي في لندن.

كما ستقام مباراة نهائي البطولة يوم 11 يوليو/ تموز في استاد ويمبلي.