محمد الفلاح - انتكاسة جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

الأحد 4 يوليه 2021

شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية، دلال عبدالعزيز، تطورات جديدة، خلال الساعات الماضية، حيث تعرضت لانتكاسة في وضعها الصحي أثارت قلق الفريق الطبي.



وكشف مصدر طبي، أن دلال عبدالعزيز، عانت من أزمة تنفسية حادة، جعلت الفريق الطبي يتابع حالة الأوكسجين، على جهاز التنفس الصناعي.

ونوه المصدر، بأن دلال عبدالعزيز، تعاني من تليف حاد في الرئة، مبينا أن سبب الانتكاسة يعود إلى تحسن وضعها الصحي بعض الشيء في الفترة الماضية وبدأت تتحدث مع المقربين منها، وهو ما أثر على وضعها الصحي.

وشدد المصدر، على أن الفريق الطبي منع دلال عبدالعزيز، من الكلام تماما، وألزمها غرفة عناية مركزة منفردة، منع فيها وجود تلفزيون بناء على طلب أسرتها كونهم يخفون عنها نبأ وفاة زوجها الفنان المصري سمير غانم.

وأوضح المصدر، أن تلك الانتكاسة طبيعية إلى حد ما، بسبب معاناة دلال عبدالعزيز، من مضاعفات فيروس كورونا، مشددا على أنها من الصعوبة بمكان مغادرتها المستشفى في الفترة الراهنة.

وكانت قد أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، القلق حول صحة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، قبل أيام حيث تعاني الأخيرة من تدهور كبير نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ نحو شهرين تقريبا.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدتها في شبابها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب"، وهو الأمر الذي أقلق جمهورها خاصة أنها طوال الفترة الماضية كانت تكتفي بالدعاء فقط دون أن تكشف عن وضعها الصحي.

وتفاعل معها عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مساندتها، من أبرزهم الفنانة سوسن بدر وأحمد زاهر وريهام أيمن وشيكو ورانيا ياسين ودارين حداد وإيناس عز الدين وغيرهم.

وكانت إيمي سمير غانم، قد أشارت إلى أن والدتها لا تعرف حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وذلك خوفا من أن تتدهور صحتها نحو الأسوأ عند سماع الخبر.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، دخلا المستشفى جراء تداعيات إصابتهما بفيروس كورونا، منذ نحو 40 يوما، ليتم الإعلان عن وفاة الفنان سمير غانم في 20 أيار مايو الماضي، بينما لا تزال زوجته الفنانة دلال في العناية المركزة.