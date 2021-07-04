شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يُحيي ذكرى رحيل شقيقه "فادى" بصورة بنفس التيشيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد، على إحياء ذكرى رحيل شقيقه "فادى الرداد"، حيث نشر صورة نصفين تجمعه بجوار شقيقه الراحل، يرتدي فيها نفس التيشيرت الذي يرتديه شقيقه قبل وفاته، ليسرد كواليس ظهوره بنفس المظهر في أول عمل درامي له تكريما لشقيقة.

وكتب الرداد على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام "الذكرى السنوية لأبنى وأخي، المغفور له بإذن الله فقيد الشباب فادى الرداد، الصورة دي صورتها لأخويا وماكانش عايز يتصور، والحمد لله انى غلست وتنحت وصورته كام صورة يبقوا معايا ذكرى جميلة، وحبيت البس حاجة من لبسه فى أول مسلسل لى، فى الجنة إن شاء الله يا حبيبى وإلى اللقاء إن شاء الله، أرجو الدعاء لفادى الرداد".

وأحيا الرداد الذكرى السابعة عشرة لوفاة والده نبيل الرداد منذ أيام، الذى توفى يوم 29 يونيو من عام 2004، مؤكدا أنه كان عاشقا لوطنه مصر ومهموما بقضاياها، كما أنه كان مسخرا نفسه لخدمة الناس الغلابة.