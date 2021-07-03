شيرين عبد الوهاب تشكر فنانين دعموها في أزمتها مع حسام حبيب.. ماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة مليئة بالشكر والامتنان لأصدقائها الفنانين، الذين دعموها في أزمتها الأخيرة مع زوجها المطرب المصري حسام حبيب.

يأتي هذا على خلفية تسريب مقطع صوتي لحسين حبيب والد زوجها حسام، والذي تناول فيه رغبته في زواج ابنه بأخرى من دون علم شيرين، وكذلك إقناع الأخيرة بطلاقٍ وهمي.

وغرَّدت شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها في “تويتر”، وهي تشكر نجوماً بعينهم كانوا على تأكيد داخلي بأنَّ ما يحدث “مؤامرة”، وأنَّ حسام حبيب ليس من الفنانين الذين يفعلون ذلك، في ظل اتهامه بسرقة أموال شيرين من حسابها البنكي.

وذكرت شيرين، في تغريدتها تقول: “أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليَّ ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليَّ”.

والفنانون الذين دوَّنت شيرين، أسمائهم في تغريدتها هم: “شيريهان، نوال الزغبي، أنغام، درة، فيفي عبده، إنجي وجدان، رانيا ياسين، حورية فرغلي، شيماء سيف، أحمد فلوكس ومصطفى درويش”.

ومؤخراً، خرج حسام حبيب عن صمته، للرد على الشائعات التي طالته خلال الأيام الماضية، بالاستيلاء على الحسابات البنكية لزوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، والتحكم في أعمالها.

ونشر حبيب، عبر حسابه في “إنستغرام”، مقطع فيديو برفقة زوجته وابنتها، أشار خلاله إلى أنَّ العلاقة بينهما قوية، ولا يوجد أيّ أساس من الصحة لما جرى تداوله بالتسجيل الصوتي لوالده حسين.

وأكد حبيب أنَّه لا يتحكم في حسابات شيرين البنكية، فهي على دراية وخبرة كافية بشؤونها الخاصة، بالإضافة إلى أنَّه لا يتدخل في إدارة أعمالها، فهي تعمل مع شركة خاصة لإدارة أعمالها.

وأضاف أن هناك عدة مفاجآت تعمل شيرين على تحضيرها خلال الفترة الحالية، وأنَّ الفترة الماضية لم تمر هباءً كما أُشيع.

وأكد حسام حبيب أنَّ علاقته بوالده حسين غير مستقرة، موضحاً أنَّه تعرض لبعض الأزمات في حياته، وأنَّ التسجيل الصوتي “المُسرب” بالفعل خاص بوالده، سواء أنكر أم لم ينكر؟