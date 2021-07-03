شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يدخل فى حرب مع محمد ممدوح بسبب "أبو صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان سيد رجب دور معلم خلال أحداث فيلم "أبو صدام" للفنان محمد ممدوح، والذى يخوض أولى بطولاته السينمائية من خلال هذا العمل، ويشاركه فى بطولة الفيلم الفنان الشاب أحمد داش، وعدد آخر كبير من الفنانين.

ويناقش صناع الفيلم معاناة السائقين ويجسد بطل العمل دور سائق شاحنة فى عمر الأربعين ويواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب بلطجة الآخرين ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب.

وبدأت المشاهد الأولى من فيلم "أبو صدام" فى منطقة الحزام الأخضر، وتضمن الديكور بحفل زفاف شعبى، وجمعت المشاهد بينه وبين سيد رجب والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج نادين خان.

سيد رجب شارك فى الموسم الرمضانى الماضى فى مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

ودارت قصة المسلسل، حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.