شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا فرحانة بيك أوى" السوشيال ميديا تنتقد حمو بيكا لافتتاح مطعمه بلا إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد رواد السوشيال ميديا، مطرب المهرجانات "حمو بيكا" لمخالفته الإجراءات الاحترازية وضربه بها عرض الحائط، وتباهيه بجمع الآلاف أمام مطعمه الجديد والترويج له عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بمقاطع فيديو أثارت حفيظة الكثيرين من المستخدمين خلال دقائق قليلة من نشره لكواليس الافتتاح التي تجمع فيها الآلاف في منطقة محدودة للغاية بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تنوه بها أجهزة الدولة دائمًا للحد من ارتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه مستخدمو السوشيال ميديا انتقادات واسعة لمطرب المهرجانات الشعبي بعد أن حظيت منشوراته بتفاعل الكثيرين وحصولها على مئات التعليقات السلبية التي وجهت له بسبب تجاهله للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار جائحة كورونا، واصراره على جمع الآلاف أمام مطعمه الجديد، مقيمًا حفلا غنائيا بحضور عدد من أصدقائه مطربي المهرجانات الشعبية لأحياء حفل وسط الشارع.



حمو بيكا ومطربي المهرجانات



جانب من الحاضرين



المئات امام مطعم حمو بيكا

وجمعت اللقطات التي نشرها بيكا عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، الآلاف من التعليقات السلبية التي انتقدت تلك الواقعة التي ستهدد سلامة الكثيرين، حيث كتب أحدهم: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، بينما كتبت أخرى ساخرة "الكورونا فرحانة بيك أوي"، وكتب آخر: "فين الإجراءات الاحترازية من كل الناس دي".

وطالب الكثيرون من المشاركين في حملة الانتقادات التي تم توجيها لمطرب المهرجانات الشعبى، بمحاسبته على تلك الواقعة التي لم يلتفت فيها إلى تعليمات مؤسسات الدولة المستمرة للتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات وارتداء الكمامة لحماية الكثيرين من الجائحة.



تكدس المئات امام المطعم



حمو بيكا يلتقط الصور السيلفي مع الحاضرين